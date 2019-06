Lagos gasta 1,5 milhões de euros em 25 novas viaturas

A Câmara de Lagos vai investir cerca de 1,5 milhões de euros (mais IVA) na aquisição de 25 novas viaturas ligeiras e pesadas. A abertura dos concursos já foi aprovada em reunião de vereação, realizada na passada semana.Segundo consta da deliberação da autarquia, o maior custo diz respeito à compra de três viaturas de recolha de resíduos sólidos urbanos, com um valor estimado em 750 mil euros. Dois veículos deverão ter capacidade para 26 toneladas e um para 12, dispondo ambos de sistemas destinados à compactação do lixo recolhido.Foi ainda aberto um outro concurso para adquirir uma viatura pesada de mercadorias, equipada com uma grua, que tem um preço estimado em 180 mil euros, bem como dois miniautocarros, num investimento que ronda os 200 mil euros.No que respeita a veículos ligeiros, está prevista a aquisição de quatro viaturas de mercadorias, que irão custar cerca de 131 mil euros, mais 15 viaturas diversas, que terão um valor base de 288 mil euros.Segundo a deliberação da Câmara de Lagos, que oconsultou, a aquisição das 25 viaturas deveria ser desenvolvida através de um único procedimento, "o que implicaria um concurso público internacional com 11 lotes".Tendo em conta que "se houvesse uma reclamação referente a um dos lotes que impedisse a normal tramitação do processo, todos os lotes teriam de ficar a aguardar a sua resolução. Para evitar esse problema e porque a aquisição de algumas viaturas, nomeadamente as de recolha de resíduos sólidos, "é urgente", a autarquia optou por "desenvolver vários concursos, de acordo com o tipo de veículo".