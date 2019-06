Lagos quer hotel de luxo em antigo convento

A Câmara de Lagos vai avançar com um plano de pormenor para a zona do Rossio da Trindade que prevê, entre outras intervenções, a mudança de instalações dos bombeiros e a reconversão de um convento em hotel, apurou oO concurso público para a elaboração do plano foi aberto pela autarquia, na passada quarta-feira, devendo custar cerca de 100 mil euros.Um dos objetivos passa pela recuperação e reconversão do Convento da Trindade, que irá dar lugar a uma unidade hoteleira de luxo. Este imóvel histórico, que foi construído entre 1599 e 1606, encontra-se atualmente muito degradado.O plano também contempla a renovação da área ocupada pelo Clube Esperança de Lagos e respetivo parque de campismo. O espaço deverá ser aproveitado para estacionamento automóvel subterrâneo e construção de um estabelecimento hoteleiro, comércio, serviços, habitação e animação cultural.A nível da rede viária, será definido um traçado que permita uma melhor acessibilidade a esta zona da cidade e está ainda programada a construção de uma nova rotunda destinada a organizar e distribuir o trânsito na avenida das Comunidades Portuguesas, largo de Santa Maria, Convento da Trindade, rua dos Bombeiros Voluntários e Iberlagos.A requalificação da zona do Rossio da Trindade prevê ainda a mudança de instalações dos bombeiros voluntários e a criação de uma área verde de recreio e lazer que será integrada na estrutura ecológica urbana do Parque de Campismo da Trindade.No total, o plano de urbanização irá abranger uma área de quase nove hectares da cidade de Lagos, situada entre a Porta da Vila e o edifício do antigo Hotel Golfinho.