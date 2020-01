Lagos vai encerrar mercado para realizar obras

O Mercado de Santo Amaro, em Lagos, vai encerrar para obras de requalificação a partir do dia 3 de fevereiro. Serão efetuados trabalhos prioritários de conservação e de manutenção, estando a conclusão dos mesmos prevista para dia 20 do próximo mês. Durante esse período, alguns dos vendedores serão integrados em dois outros mercados municipais, revelou esta terça-feira a autarquia lacobrigense.O encerramento temporário do referido mercado surge no âmbito da empreitada em curso, no valor de cerca de 148 mil euros, correspondendo a trabalhos de correção de anomalias detetadas no edifício devido ao desgaste das coberturas.Os trabalhos que vão ser realizados no próximo mês integram, nomeadamente, uma intervenção específica na cobertura das zonas de circulação e na reparação do pavimento na área de venda de pescado."Conscientes dos transtornos causados junto de munícipes e visitantes que habitualmente procuram os seus vendedores de fruta e peixe no Mercado de Santo Amaro, os mesmos serão relocalizados para os Mercados da Avenida e de Odiáxere enquanto decorrem as obras de requalificação", esclareceu ainda a Câmara de Lagos.O Mercado de Santo Amaro, situado na zona da cidade com o mesmo nome, regista todos os dias um grande número de clientes, sobretudo residentes naquela área da cidade. Contudo, o estado de degradação da estrutura levou a autarquia a avançar agora com os referidos trabalhos.Ainda na cidade, o Mercado do Levante irá em breve também para obras, tendo o respetivo concurso sido lançado em dezembro passado.