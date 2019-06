Lamas tóxicas de minas ameaçam o rio Zêzere

A Câmara do Fundão quer impermeabilizar o depósito de lamas tóxicas da escombreira do Cabeço do Pião, mas a não inclusão das Minas da Panasqueira no Plano de Requalificação de Minas Abandonadas impossibilita o acesso a fundos europeus para concretizar o projeto.Ao, Paulo Fernandes, presidente da autarquia, afirma que "essa seria uma obra fundamental para requalificar a zona e reduzir os riscos no Cabeço do Pião".João Matos Fernandes, ministro do Ambiente, assegurou esta terça-feira no Parlamento que a escombreira, "não apresenta risco iminente de derrocada".Solicitado a esclarecer o estado do depósito natural de lamas tóxicas a curta distância das margens do rio Zêzere, o governante citou um relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil que "não identifica como iminente uma derrocada, mas não diz que o maciço está estável".O ministro garantiu que o Estado "não se demite das suas responsabilidades", mas defendeu que "a Câmara do Fundão e a empresa Beralt Tin têm de partilhar a responsabilidade e dar resposta ao problema". Matos Fernandes afirma que vai "instar a autarquia a assumir para depois trabalharem em conjunto".Paulo Fernandes recorda que "o depósito de lamas tóxicas resultou da atividade da empresa exploradora das minas, da qual o Estado foi acionista durante 20 anos", e que "a autarquia supervisiona a situação há duas décadas, quando elaborou um plano de gestão ambiental ‘pós-mina’ com a Faculdade de Engenharia do Porto, o Instituto Superior Técnico e outros municípios".