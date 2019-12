Lar de idosos paga 40 mil euros por excesso de utentes

A Casa da Caridade da Nossa Senhora da Conceição, em Ponte de Lima, foi condenada a pagar uma coima de 40 mil euros pelo Tribunal de Viana do Castelo.Em causa, uma queixa da Segurança Social com uma dupla irregularidade cometida pela direção: nos dois lares estavam a ser acolhidos mais idosos do que a capacidade legal permitida e a direção da Casa da Caridade estava a receber indevidamente as comparticipações financeiras da Segurança Social pelos cerca de 20 idosos que estavam proibidos de acolher. A decisão foi conhecida há cerca de dois meses e permite o pagamento faseado no tempo.A instituição continua envolta em polémica. Depois das denúncias de irregularidades com a higiene e segurança dos idosos e assédio sexual a funcionários, que vão sentar no banco dos réus a direção, o clima tenso mantém-se dentro de portas, devido às eleições para a direção que vão realizar-se no próximo domingo, dia 22.É que a recandidatura da atual direção não foi aceite, por irregularidades, mas a equipa de Aníbal Varela já recorreu e marcou uma assembleia geral extraordinária que, ao fecho desta edição, estava a decorrer no Auditório Municipal de Ponte de Lima."No edifício da sede, em Ponte de Lima, há entre 60 a 70 idosos que estão lá como sardinhas em lata. Se houver um azar de haver algum incêndio, tenho a certeza que ficam todos lá dentro", denunciou aoAgostinho Freitas, candidato à direção da Casa da Caridade. "A fiscalização da Segurança Social, que deve acontecer periodicamente, deixa passar todos estas más condições impunes e também é de lamentar", rematou.