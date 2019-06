Lello ultrapassa Oliveira e compra teatro histórico no Porto

A Livraria Lello comprou esta quinta-feira o Teatro de Sá da Bandeira, a mais antiga sala de espetáculos do Porto, por 3,5 milhões de euros, numa venda em hasta pública organizada pela Câmara, superando a proposta de António Oliveira - 3,2 milhões de euros -, antigo selecionador nacional de futebol e proprietário do vizinho e histórico prédio d’A Brasileira, agora transformado em hotel.Para finalizar o negócio, há, no entanto, que ultrapassar uma questão em torno do eventual direito de preferência dos arrendatários do edifício."A Lello pretende o Teatro Sá da Bandeira para exercer essa atividade [era cláusula obrigatória que mantivesse esse uso], licitou por causa dessas condições especiais e interporá imediatamente uma ação judicial no sentido de ser reconhecido esse direito", disse o advogado da livraria centenária, Amílcar Fernandes, para quem o direito de preferência não existe e, a existir, deveria ser logo exercido no ato da alienação.Já Dino Gomes, da empresa Rocha Brito e Vigoço, atual responsável pela gestão do Sá da Bandeira, garantiu que a firma vai avaliar esse mesmo direito de preferência por 3,5 milhões, acusando, contudo, a Câmara do Porto de funcionar "indiretamente como um especulador imobiliário"."O imóvel podia ter sido transmitido aos seus arrendatários centenários por 2,19 milhões [base da licitação]. 3,5 milhões é um valor substancialmente diferente", refere."Se após a adjudicação definitiva do prédio, o comprador pretender transmiti-lo a terceiros, o município reserva para si o direito de preferência na respetiva alienação", lê-se nas condições de venda.