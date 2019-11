Ligar Alandroal a Elvas custa 130,5 milhões de euros

A construção da ligação ferroviária entre Alandroal e Elvas arrancou esta segunda-feira, com um custo estimado de 130,5 milhões de euros. A obra deverá ficar concluída até dezembro de 2023. A assinatura do auto de consignação da empreitada contou com a presença do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, em Elvas.É a terceira vez, desde março de 2018, que os 80 quilómetros da nova linha férrea entre Évora/Norte e Elvas contam com a presença de governantes em cerimónias públicas: em fevereiro último, o então ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, e o primeiro-ministro, António Costa, estiveram no Redondo para o início dos trabalhos entre Évora/Norte e Freixo. Em março de 2018, em Elvas, António Costa e o anterior chefe de governo espanhol, Mariano Rajoy, sublinharam a importância da obra para os dois países.Os 80 quilómetros consignados em três troços integram um projeto mais vasto designado Corredor Internacional Sul e que ligará o porto de Sines a Espanha.Em Elvas, Pedro Nuno Santos fez questão de explicar que a cerimónia não se tratava de nenhum anúncio por parte do Governo, mas sim "o último ato que depende do Estado". "A partir de agora a responsabilidade é do empreiteiro", acrescentou.A construção dos três troços de linha férrea representa um gasto de 251,6 milhões de euros, mas colocar os comboios a circular entre Évora e Badajoz envolve mais custos, como sinalização e telecomunicações, num empreendimento total estimado em cerca de 500 milhões de euros.