Limite de velocidade diminui para os 30 km/h em Braga

O município de Braga vai implementar ‘Zonas 30’ nos quarteirões da Makro, Torre Europa, Quinta da Fonte e Montélios. Nestes sítios, o limite máximo de velocidade baixará para os 30 km/h. O valor total de adjudicação das empreitadas foi superior a dois milhões de euros, financiados pelo programa operacional do Norte2020. Estima-se que nessas quatro áreas urbanas habitem mais de 15 mil pessoas.Segundo a autarquia, serão implementados "percursos pedonais acessíveis e confortáveis", focando a circulação por parte de pessoas com mobilidade reduzida através da implementação de passadeiras/cruzamentos sobrelevados que funcionarão como "medida de acalmia de tráfego".As obras nos quarteirões de Montélios e da Quinta da Fonte tiveram início no dia 12 deste mês e as intervenções no quarteirão da Torre Europa e da Makro terão início na próxima terça-feira. A requalificação do quarteirão da Makro tem um prazo de execução de 180 dias, sendo que para os restantes o prazo é 240 dias.Para Miguel Bandeira, vereador do município, as intervenções exprimem "a articulação entra a estratégia de regeneração urbana e da mobilidade"."Desde 2016 que nos empenhamos na aprovação de fundos comunitários para estas intervenções e no desenvolvimento dos projetos", referiu, acrescentando que "são projetos focados no peão, na acessibilidade para todos, e na segurança rodoviária".Segundo o vereador, estas são apenas o princípio de várias outras iniciativas destinadas a tornar a mobilidade um "fator crucial na qualidade de vida dos bracarenses".