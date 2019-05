Lisboa dá cinco milhões de euros para Orçamento Participativo

A Câmara de Lisboa vai duplicar a verba para o Orçamento Participativo, de 2,5 para 5 milhões de euros. O anúncio foi feito pelo presidente da autarquia, Fernando Medina, na sessão de divulgação dos vencedores da 11ª edição do Orçamento Participativo de Lisboa, na 5ª feira.A edição deste ano contou com mais de 34 mil votos nos 122 projetos colocados a votação. Foram apresentadas 539 propostas. Entre os 19 vencedores está a construção de uma estátua de homenagem ao Pupilo do Exército, em São Domingos de Benfica, ou um monumento a Aristides de Sousa Mendes, nos jardins da Tapada das Necessidades.Para os projetos vencedores estão destinados 2,5 milhões de euros, sendo um milhão para os projetos de âmbito transversal a toda a cidade, sem exceder os 300 mil euros por projeto, e um milhão e meio para os locais. A autarquia pretende no próximo ano dar mais destaque aos projetos de cariz ambiental.