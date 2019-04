Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lisboa entrega mais 50 casas do renovado 'Bairro da Boavista' com renda apoiada

Chaves das primeiras habitações requalificadas são entregues amanhã.

Por Francisca Genésio | 10:44

A Câmara de Lisboa entrega esta segunda-feira as chaves das primeiras 50 casas do ‘renovado’ Bairro da Boavista, com renda apoiada. Outras 46 habitações "em bloco" ainda estão em fase de conclusão.



Segundo um comunicado da autarquia, a "substituição das casas de alvenaria neste bairro, edificadas nos anos 60, foi objeto do lançamento de um concurso internacional".



O projeto escolhido chama-se ‘Uma casa que cresce com a família’ e vai ser também aplicado ao Bairro Padre Cruz, que em junho contará com mais 48 habitações requalificadas, e ao Bairro da Cruz Vermelha, onde serão construídas 130 novas casas.



Trata-se de um projeto de arquitetura "sustentável em termos ambientais e pelas qualidades de habitabilidade, pelas características da construção e dos materiais usados, capacidade evolutiva (que permite aumentar a tipologia) pela fácil manutenção e cuidado com as acessibilidades, bem como pela eficiência energética, utilizando águas pluviais e a energia solar", explica a Câmara de Lisboa.



O regulamento de habitação social vai, no entanto, sofrer alterações.



A partir de agora a autarquia terá não só em conta o rendimento mas também a estrutura familiar, ou seja, o número de elementos que constituem o agregado familiar, se há pessoas deficientes, se há vítimas de violência doméstica, entre outros fatores.



Ainda este mês, sob o lema ‘Constrói Abril’, a autarquia apresenta a segunda edição do concurso ‘Habitar o centro histórico’, com 50 casas nas freguesias de Arroios, Estrela, Santa Maria Maior, São Vicente, Santo António e Misericórdia.