Lisboa já distinguiu 142 Lojas com História

Mais 18 arrecadaram o galardão que protege estabelecimentos da liberalização das rendas.

Por Bernardo Esteves | 10:14

Lisboa já tem 142 Lojas com História, mais 18 do que no final do ano passado. Entre os novos premiados contam-se as livrarias Trindade e a Bertrand no Chiado, que reclama o título de livraria mais antiga do Mundo reconhecida pelo ‘Livro Guinness dos Recordes’.



Foi também distinguido o Bar Xafarix, em Santos. Mas o grupo mais representado nas novas distinções são as retrosarias, com quatro lojas. As restantes são dois antiquários, duas barbearias, duas lojas de vestuário, dois restaurantes, uma loja de discos, uma loja de ferragens e um encadernador.



Instituído em 2016, o galardão atribuído pela Câmara de Lisboa protege os negócios históricos da liberalização das rendas, ficando também isentos de pagamento de IMI.



A Livraria Trindade e o Centro Antiquário do Alecrim, ambos na rua do Alecrim, esperam que o novo estatuto lhes permita resistir ao despejo e manter a concentração de alfarrabistas na zona.



"Desde a ‘lei Cristas’, isto foi um arraso de lojas tradicionais. Vamos ver se a distinção de Loja com História vai conseguir travar este processo", disse António Trindade, da Livraria Trindade, numa alusão à lei que liberalizou as rendas, da responsabilidade da então ministra Assunção Cristas, atual líder do CDS-PP.



Para o músico Luís Represas, dono do Xafarix, a distinção é um reconhecimento pelos 32 anos de história do bar: "O Xafarix assistiu a muitas mudanças na cidade, mudança de hábitos, de público." Já Mário Moreira, da Sinfonia, loja de discos na Avenida de Roma, espera que com a distinção possa "melhorar as condições da loja".