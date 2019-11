Lisboa quer dar tecto a todos os sem-abrigo

A Câmara de Lisboa está a preparar propostas individuais para, nos próximos dois anos, conseguir realojar os 361 sem-abrigo que vivem nas ruas da cidade.Em Lisboa há mais de dois mil sem-abrigo, de acordo com a mais recente contagem, 361 dos quais vivem sem tecto, nas ruas. Os restantes "estão em abrigos ou em quartos, mas na verdade não têm um sítio a que possam chamar casa", salienta o vereador dos Direitos Sociais, Manuel Grilo.As pessoas que vivem nas ruas de Lisboa são sobretudo de sexo masculino (89%). Mais de metade têm problemas mentais ou dependências.Quanto à distribuição, 38,7% vivem nas ruas da zona histórica de Lisboa, 26,6% na zona centro, 19,8% na zona ocidental e 10,3% na zona oriental. Setenta por cento dessas pessoas têm nacionalidade portuguesa, 11,4% são cidadãos de outros países europeus e 9,3% originários de países africanos de língua oficial portuguesa.Uma das principais apostas da autarquia é o programa ‘Housing First’, ou ‘Casas Primeiro’. O sem-abrigo que vive na rua é desafiado a aceitar viver numa casa e, caso o aceite, há associações que vão acompanhar o seu caso particular e desenvolver com ele um projeto. Atualmente há 80 casas, mas a autarquia vai reforçar o programa.Luís Paulo Neves, de 54 anos, 14 deles na rua, mostra orgulhoso a casa onde mora há três anos. "Gostei muito logo à primeira vista da casa, de tudo o que ela representa. Já me deram a oportunidade de ir para outra casa, mudar de sítio, mas eu não quero. Aqui estou bem, dou-me bem com a vizinhança", sublinhou.