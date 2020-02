Lisboa sem mapa de solos contaminados

Lisboa não tem mapa de contaminação e perigosidade dos solos. A informação surgiu depois da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) ter suspendido as obras de ampliação da Fundação Champalimaud, em Pedrouços, devido a suspeitas de contaminação dos solos.A situação levou o partido Ecologista Os Verdes (PEV) a pedir esclarecimentos à Assembleia Municipal de Lisboa.A fiscalização da CCDR aconteceu a 11 de dezembro, motivada por queixas sobre "um cheiro intenso e típico de contaminação por hidrocarbonetos, o que constitui perigo para a saúde pública", segundo o PEV, e que se explica pela existência de "uma antiga bomba de gasolina" no local.Ao achado, junta-se outro problema adicional: parte dos resíduos removidos de Pedrouços já foram despejados noutros concelhos (Seixal, Cascais e Barreiro) sem terem sido alvo de descontaminação.De acordo com o Regime Geral de Gestão de Resíduos, as empresas de construção têm de pedir à CCDR uma licença de operação de gestão de resíduos sempre que se suspeite de contaminação no local. Entende-se, por isso, que o alvará deve incluir "um estudo geoambiental com análises aos solos", o qual deveria ter sido pedido "antes do início das obras", diz o PEV.Tal não aconteceu porque os indícios, sem a existência de um estudo que produza o referido mapeamento, são apenas "empíricos".Em resposta ao pedido de esclarecimento do PEV, Ricardo Veludo, vereador da Câmara de Lisboa, garantiu que o município "não tinha conhecimento" do referido posto de combustível porque este se encontrava numa área de jurisdição do Porto de Lisboa e lembrou que o projeto foi alvo de "vários pareceres e de discussão pública, sem que nenhuma identidade tivesse levantado suspeitas sobre uma possível contaminação".