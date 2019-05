Litígio com empreiteiro atrasa obras em Lagos

As obras de substituição da rede de saneamento e abastecimento de água, que estavam a decorrer em algumas ruas do centro da cidade de Lagos, estão paradas devido a um litígio com o empreiteiro.A intervenção, ao que oapurou, começou em fevereiro com os levantamentos arqueológicos obrigatórios. Foram abertos vários buracos, que obrigaram ao corte do trânsito em algumas ruas. As obras pararam há cerca de um mês e meio e até o acesso pedonal ficou complicado na zona."Foram abertos quatro buracos e nem uma cadeira de rodas ou um carrinho de bebé conseguia passar na rua", lamentou aoMaria Neto, residente na rua dos Quintais, que diz sentir-se "presa num gueto".Segundo oconseguiu apurar, a Câmara de Lagos está a fazer a substituição das tubagens da rede de saneamento e abastecimento de água em diversas ruas do centro histórico da cidade. A intervenção tinha começado com as sondagens arqueológicas, mas a autarquia decidiu rescindir o contrato com a empresa que tinha sido selecionada para fazer as obras."Fomos obrigados a rescindir o contrato com o empreiteiro por diversas razões, nomeadamente devido ao incumprimento dos prazos que estavam definidos", confirmou aoJoaquina Matos, presidente da Câmara de Lagos, que garante que "vai ser aberto um novo procedimento concursal para encontrar um novo empreiteiro que concretize as obras".Os buracos abertos foram recentemente vedados por questões de segurança e Joaquina Matos assegura que "vai ser reposto o pavimento até que sejam reiniciadas as obras".