Lota da Fuseta vai sofrer obras de remodelação

A lota da Fuseta, no concelho de Olhão, vai ser requalificada. A empreitada já foi adjudicada pela Docapesca, representando um investimento de quase 300 mil euros. O prazo de execução é de cerca de quatro meses e meio.A Docapesca adianta que a lota ficará dotada "das mais recentes exigências no domínio da higiene e segurança alimentar", sendo também reforçada a "cadeia de frio". O objetivo é garantir a "valorização do pescado" capturado pela comunidade piscatória local.A obra, que é comparticipada por fundos comunitários, irá respeitar "a conceção arquitetónica e construtiva original", de acordo com a empresa pública. A necessidade de requalificação desta lota "foi identificada em estreita articulação com a Câmara de Olhão", frisa a Docapesca. E acrescenta que "a intervenção terá efeitos positivos nas "operações de escolha, acondicionamento, pesagem e expedição de pescado".A Fuseta conta com cerca seis dezenas de embarcações, que se dedicam, na sua quase totalidade, à pesca artesanal. Através da associação de armadores, foi implementado, há cerca de três anos, um projeto inovador no Algarve, o chamado ‘Cabaz Fresco Mar’. Uma iniciativa que permite a entrega direta de peixe fresco aos consumidores.O presidente da Câmara de Olhão, António Pina, diz que a autarquia "procura sempre atuar de modo a que as reivindicações dos pescadores possam ser satisfeitas", frisando existir "uma boa relação com a Docapesca". Além disso, a própria câmara está a construir "40 apoios de pesca" no porto de Olhão, num investimento de "109 mil euros".