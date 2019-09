Loulé vai levar turistas à vindima e a pisar uvas

O projeto ‘Loulé Criativo’ vai levar turistas e outros interessados a participar numa vindima e a pisar uvas para se produzir vinho como antigamente, na Quinta da Tôr. A iniciativa vai decorrer nos dias 4 e 14 de setembro e pretende aliar a tradição agrícola à vertente gastronómica.A Quinta da Tôr fica localizada em pleno barrocal do concelho de Loulé. Segundo a organização, os participantes nesta iniciativa "serão os protagonistas do dia, numa experiência única que inclui uma visita exclusiva às vinhas e adega, a participação nas vindimas usando o método tradicional do pisar as uvas, o almoço e degustação de vinhos". Para além da experiência agrícola, os participantes são ainda convidados a dar um mergulho na piscina da propriedade e saborear os vinhos vinificados, amadurecidos e engarrafados na quinta.Segundo divulgou a Câmara de Loulé, ainda durante o mês de setembro, o projeto Loulé Criativo convida todos os locais e visitantes a participar em atividades repletas de tradição e saberes milenares. A programação é variada e conta com workshops em que os segredos da gastronomia local e de uma alimentação saudável e consciente, baseada na dieta mediterrânica, estará bem presente.Por exemplo, no dia 7, no Loulé Coreto Hostel, a proposta é acompanhar o processo de panificação tradicional, explorando os ingredientes locais. No mesmo dia, o participante poderá aprender a confecionar queijinhos de figo e, dia 21, os bem conhecidos figos cheios, com a colaboração de Ana Figueiras, que irá partilhar as suas receitas caseiras inspiradas neste fruto.As inscrições e mais informações podem ser adquiridas através da página http://loulecriativo.pt/pt/home.