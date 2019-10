Luz verde para torre na estação de S. Bento no Porto

A Câmara do Porto deu parecer positivo ao pedido de informação prévia para o Mercado Time Out na estação de S. Bento, cujo projeto prevê a construção de uma torre de 21 metros, na ala sul, que a UNESCO diz ser "intrusiva". Mas a autarquia sublinha que este não é um licenciamento e vincula as entidades competentes na decisão. "Contamos apresentar à câmara o projeto para licenciamento até ao final do ano, já antecipando que possam surgir questões técnicas", indicou entretanto o presidente da Time Out Market.

"A torre é uma parte do projeto. Faremos tudo aquilo que foi aprovado pelas autoridades nacionais e pela câmara municipal", referiu João Cepeda. "Finalmente, sabemos que há um sentimento unânime de aprovação", acrescentou. O projeto já obteve luz verde da Direção-Geral do Património Cultural e do Conselho Nacional de Cultura. A UNESCO criticou, no entanto, o "tamanho intrusivo" da torre de 21 metros projetada para a ala sul da estação.

O parecer da Direção-Geral do Património Cultural foi recebido a 5 de setembro pela Câmara do Porto, que aprovou agora o pedido de informação prévia. No dia 24, o presidente da autarquia, Rui Moreira, afirmou que o organismo consultivo da UNESCO - o Centro do Património Mundial - tem uma "visão arqueológica" sobre a cidade. Em assembleia municipal, o autarca indicou que não lhe compete "dizer se gosta ou não gosta do projeto" previsto para a estação de S. Bento. Defendeu, contudo, que enquanto cidadão, "gostava que a cidade do Porto ficasse com um edifício público do arquiteto Souto de Moura".