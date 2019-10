Luzes de Natal de Braga vão custar o dobro do ano passado

A Câmara de Braga está apostada em fazer do Natal um importante elemento de atração ao comércio da cidade, sobretudo às lojas de rua, vulgarmente designadas de comércio tradicional.Para isso, resolveu duplicar, este ano, o investimento na iluminação natalícia, passando dos 78 mil euros despendidos em 2018 para um valor ligeiramente superior a 150 mil euros.Além de reforçar a intensidade da iluminação (toda ela em tecnologia LED) e a qualidade do design, também vai ser alargada a área geográfica. Ao que apurou o Correio da Manhã, as luzes de Natal vão estender-se por mais dez ruas e, pelo menos, quatro rotundas, nos acessos às autoestradas.A Câmara de Braga diz não poder ainda divulgar quais vão ser as novas artérias contempladas com a iluminação natalícia, mas é certo que, este ano, haverá luzes na parte Sul da avenida da Liberdade, na avenida 31 de Janeiro, no largo da Senhora-A-Branca, na rua de S. Vítor e na rua de S. Vicente, entre outras.Contudo, a ideia é também desejar bom Natal a todos os que se dirigem para a cidade, para isso colocando iluminações e motivos natalícios nas rotundas existentes nos nós de acesso às autoestradas.Também a árvore de Natal, que continuará a ser instalada no chafariz, em frente à Arcada, vai ser "bastante maior" do que o habitual, devendo, este ano, ser, se não a maior, uma das maiores do País.A intenção da autarquia de alargar a iluminação de Natal foi aplaudida pela Associação Comercial de Braga, que continua a assegurar que o Natal é o melhor período para o comércio tradicional.