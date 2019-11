Luzes de Natal em Braga acendem no último dia deste mês

A cerimónia de inauguração das luzes de Natal, em Braga, está marcada para o próximo dia 30, pelas 17h00, na praça da República. Este ano, a Árvore de Natal, localizada em frente à Arcada, terá 16 metros de altura e promete surpreender os Bracarenses e os visitantes, uma vez que, à volta da Árvore, será colocado um presépio e, nos jardins laterais, as imagens dos três Reis Magos.A Câmara de Braga está apostada em fazer do Natal um importante elemento de atração ao comércio da cidade, sobretudo às lojas de rua, vulgarmente designadas de comércio tradicional. Para isso, resolveu duplicar, este ano, o investimento na iluminação natalícia, passando dos 78 mil euros despendidos em 2018 para um valor ligeiramente superior a 150 mil euros.São milhares de luzes nas ruas, praças e avenidas do Centro Histórico, nos principais monumentos e nas rotundas de acesso dos principais acessos à cidade, que contribuirão para engrandecer ainda mais o programa natalício. Pela primeira vez, a iluminação estende-se à avenida 31 de Janeiro e à fachada do edifício do Turismo. O Monte do Picoto contará com a habitual Estrela de Natal.Este é já um cartão de visita da cidade, que tem realizado inúmeras atividades para toda a família e animação no período natalício, fazendo de Braga - especialmente do Centro Histórico - uma passagem obrigatória nesta altura mágica do ano.A intenção da autarquia de alargar a iluminação de Natal foi aplaudida pela Associação Comercial de Braga, que continua a assegurar que o Natal é o melhor período para o comércio tradicional.