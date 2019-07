“Maior abóbora do País” é do autarca de Aguiar de Sousa e pesa 240 quilos

Esta é a maior abóbora de Portugal". Fernando Santos, presidente da Junta de Freguesia de Aguiar de Sousa, Paredes, não esconde o orgulho ao falar da abóbora que semeou há cerca de três meses no seu terreno, e que pesa atualmente 240 quilos."Cresce oito quilos por dia. Em agosto, espero que pese mais de 300. Nunca vi uma abóbora tão grande! Até pesquisei na internet e, no País, o máximo que me aparece é uma abóbora de 100 quilos. Só nos Estados Unidos é que, há uns anos, apareceu uma com quase 900 quilos", frisou o autarca aoA abóbora foi semeada no âmbito do programa ‘Cá Paredes’, que tem como objetivo promover o desenvolvimento e o crescimento económico da zona Sul do concelho. Este fruto gigante vai ainda participar no concurso ‘O Maior da Minha Aldeia’, no qual vão competir outras abóboras das freguesias de Cete, Parada de Todeia, Recarei e Sobreira. Ganha a que for mais pesada."Os outros não vão ter hipótese! Eu trato esta abóbora como se fosse uma criança. Até já lhe fiz uma barraca para não apanhar sol! Além de abóboras, vão concorrer outros frutos e até os maiores girassóis", explicou Fernando Santos.O concurso irá decorrer em setembro, mês em que a abóbora deverá ser colhida. O vencedor ganha mil euros - quantia que o autarca irá entregar à junta de freguesia, em caso de vitória. Depois, a abóbora irá ficar exposta numa feira, a realizar também em setembro."Para quem não conseguir ir vê-la, eu vou passeá-la e promover a sua dimensão por todo o concelho", indicou o autarca que admite, depois, oferecer a abóbora a uma instituição social.