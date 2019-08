Maior produção de vinho em cinco anos no Algarve

O Algarve deverá registar nesta campanha a maior produção de vinho dos últimos cinco anos. Segundo as estimativas do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), na campanha de 2019/2020 é esperado um crescimento de cerca de 5%, em comparação com o anterior. No total, a produção na região deverá atingir 1,8 milhões de litros de vinho.Esta evolução positiva na presente campanha é explicada, em grande parte, pelo facto de terem entrado em produção "novas vinhas" na região algarvia, segundo salienta o IVV.Esta entidade acrescenta, por outro lado, que "foram detetados pequenos focos de oídio e cicadela", os quais, no entanto, se apresentam "controláveis e não comprometedores da produção, que se espera ser de elevada qualidade".Se em comparação com a campanha anterior o aumento da produção ronda os 5%, já no que se refere à média dos últimos cinco anos o crescimento é 32%, de acordo com IVV.No que diz respeito ao vinho certificado (que não abrange toda a produção), a presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve, Sara Silva, confirma ao CM que é esperada uma produção de "qualidade", embora a quantidade deva "ser semelhante à época passada".Esta responsável revela que, neste momento, a região conta com "41 produtores", verificando-se um aumento contínuo deste número ao longo dos últimos anos. A área ocupada por vinha também cresceu.No passado, a região quase só produzia vinho tinto, mas agora os brancos e rosés (muito apreciados pelos consumidores estrangeiros) já assumem um peso importante.