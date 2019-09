Maiores marés do ano inundam ruas no Algarve

São as maiores marés do ano e começaram este sábado a provocar algumas inundações nas zonas ribeirinhas de Portimão, Ferragudo e Tavira, no Algarve. As corporações de bombeiros e os serviços de Proteção Civil de concelhos junto ao mar estão em alerta para a possibilidade de cheias rápidas.Segundo as previsões do Instituto Hidrográfico, a amplitude da maré pode atingir este domingo à tarde, cerca das 15h30, os 3,9 metros de altura, durante o período de preia-mar ou maré-cheia. O fenómeno natural ocorre anualmente devido ao novo ciclo de marés vivas equinociais que fazem subir o nível do mar.Este sábado à tarde, em Ferragudo, a água invadiu a praça Rainha D. Leonor, a rua 25 de Abril e parte das ruas Afonso de Albuquerque e Marechal Carmona."É a chamada cabeça da maré, mas os moradores e comerciantes já estão habituados", referiu aoo morador Valdemar Sacramento. Já uma comerciante local recordou que "a água começou a subir e chegou até meio da esplanada". No entanto, "os turistas continuaram sentados, alegremente, a tirar fotografias", referiu.Em Portimão, a rua Júdice Biker esteve cortada ao trânsito devido à subida da água do rio Arade através das canalizações de águas pluviais. Uma equipa dos bombeiros de Portimão esteve no local, de prevenção, para intervir caso a água atingisse estabelecimentos comerciais.Em Tavira, algumas ruas na baixa da cidade ficaram inundadas devido à subida da água do rio Gilão, mas sem obrigar ao corte do trânsito. Os operacionais dos Bombeiros Municipais de Tavira estiveram no local, mas sem registo de problemas de maior.