Mais 245 lugares para estacionar em Lisboa

A freguesia de Campo de Ourique, em Lisboa, conta desde esta quinta-feira com um novo parque de estacionamento da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL). Comporta 245 novos lugares, distribuídos por dois pisos - um deles coberto e com acesso à piscina municipal -, na rua Correia Teles.O novo parque funciona ao longo de 24 horas e garante 100 lugares afetos a assinaturas mensais.A tabela de preços para residentes começa nos 35 euros. A primeira assinatura foi firmada esta quinta-feira, tendo sido presenciada pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, assim como pelo vereador da Mobilidade da autarquia, Miguel Gaspar, e o presidente da EMEL, Luís Marques."Campo de Ourique é uma das freguesias com maior pressão em termos de estacionamento, já que a maioria das habitações não dispõe de estacionamento, e tem havido um aumento de estabelecimentos comerciais, particularmente restaurantes e cafés", explica, em nota, o município.Os comerciantes têm, por isso, acesso a assinaturas mensais com valores abaixo do cobrado ao público em geral. Ocupar ocasionalmente um lugar nesta zona verde da EMEL custa 0,80 euros por hora, até um limite máximo de quatro horas de estacionamento."Para dar resposta às necessidades de residentes e visitantes, a EMEL tem vindo a alargar o número de parques de estacionamento na cidade, gerindo atualmente perto de 40 parques espalhados por Lisboa", assinala a empresa.O número de lugares sob alçada da empresa supera os seis mil. Ainda assim, cada condutor da capital demora entre oito e 14 minutos para conseguir um lugar.