Mais de 100 semáforos não têm sinal sonoro em Matosinhos

Mecanismo que serve de orientação para a travessia de invisuais continua em falta.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:58

Uma doença agravada por um acidente de viação tirou a visão a José Silva, em 2015. Quando tentou voltar a ser autónomo, enfrentou uma dificuldade extra nas ruas do concelho de Matosinhos. Cerca de 100 semáforos junto à linha do metro, em todo o concelho, não têm o sinal sonoro que o ajudaria a atravessar. A este número, juntam-se outros 13 com a mesma falha, estes da responsabilidade da câmara.



"Estou entregue à minha própria sorte e à bondade dos condutores que param quando me veem ou dos peões que me ajudam. Ao sair de casa, a minha mulher fica a ver-me da janela e grita-me quando o sinal ficar verde", referiu José Silva. Não tem dúvidas de que tem a vida em risco e que pode, a qualquer momento, sofrer um acidente. "Uma vez, um carro já me entortou a bengala quando eu me preparava para atravessar. Um dia pode ser pior", adiantou.



Refere a legislação que a sinalização luminosa para peões deverá estar equipada com um mecanismo que emita um sinal sonoro ou com uma alternativa, que sirva de guia ou orientação para invisuais. O matosinhense vai mais longe na luta e pede ainda um aumento do tempo permitido para atravessar a rua. "Eu tenho de ter 1 segundo para atravessar 0,4 metros. A luz verde só dura 13 segundos e eu não tenho como, nesse tempo, atravessar duas faixas do metro e duas vias", concluiu.



A empresa Metro do Porto, responsável pelos semáforos junto à linha, garantiu que as instalações vão avançar em todos os equipamentos. Já a autarquia, que tem à responsabilidade 65 semáforos, assegurou que, no próximo ano, os 13 em falta vão estar requalificados.