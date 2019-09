Mais de 1,5 toneladas de berbigão para comer em Portimão

Uma tonelada e meia de berbigão vai ser servida aos cerca de cinco mil visitantes que são esperados, no fim de semana de 14 e 15 deste mês, na aldeia da Figueira, no concelho de Portimão. O Festival do Berbigão vai já na sua 17ª edição, registando uma procura crescente de público.Este bivalve é tradicionalmente confecionado de uma forma simples, sendo colocado numa panela ao lume para abrir apenas com um pouco de azeite, um ramo de coentros e um dente de alho.Mas neste evento gastronómico haverá a oportunidade de saborear o berbigão confecionado também de outras formas, nomeadamente com massa, arroz, papas de farinha de milho e em rissóis. A pastelaria e doçaria do Algarve também não faltarão no certame.O festival, que é organizado pela Sociedade Recreativa Figueirense, com os apoios da Câmara de Portimão e da Junta da Mexilhoeira Grande vai realizar-se no polidesportivo da Figueira, que tem capacidade para 600 pessoas. A abertura do recinto terá lugar pelas 19h00 e o encerramento acontecerá pela 01h00, custando a entrada 3,5 euros por pessoa.O evento pretende assinalar a ligação das gentes daquela aldeia do concelho de Portimão à apanha de berbigão na ria de Alvor. No passado, este bivalve serviu mesmo de sustento a muitas famílias locais.Além da gastronomia à base de berbigão, os mais de cinco mil visitantes esperados no festival poderão ainda dar um pezinho de dança, dado que haverá a atuação de vários artistas populares. Para o último dia está ainda programado um espetáculo de tributo aos Beatles.