Mais de 74 milhões de euros para a Transtejo e a Soflusa

O Governo aprovou esta quinta-feira o pagamento de mais de 74 milhões de euros à Transtejo e à Soflusa, a ser feito entre 2021 e 2025, no âmbito das obrigações do serviço público das transportadoras. Está contemplada a renovação da frota da Transtejo, com 10 novos navios elétricos.Com esta resolução, autoriza-se o pagamento de 14 milhões e 283 mil euros para compensações financeiras pela disponibilização de infraestruturas e 60 milhões e 393 mil euros pelo cumprimento de obrigações de serviço público, explica o Ministério do Ambiente e da Ação Climática. O pagamento será regulado através de um contrato de serviço público.Com este pagamento, a Transtejo "passa a ter meios financeiros para manutenção e renovação da frota e para se munir de recursos humanos necessários para assegurar os serviços de transporte previstos", diz o ministério.As compensações financeiras agora aprovadas incluem a execução dos projetos de modernização previstos no Programa de Estabilização Económica e Social, com 10 intervenções da Transtejo e Soflusa que dizem respeito ao sistema de carregamento elétrico de navios, à beneficiação de navios, terminais e pontões e a dragagens de manutenção.Recorde-se que, em junho, o Governo tinha atribuído 14,4 milhões de euros em indemnizações compensatórias à Transtejo e Soflusa, para o ano de 2020, dos quais 2,8 milhões de euros para a Soflusa.A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo e Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão e Lisboa, enquanto a Soflusa assegura a ligação do Barreiro à capital.