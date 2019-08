Mais de quatro milhões e meio de dormidas no Norte do país em seis meses

Um milhão e 22 mil dormidas num só mês foi o resultado histórico atingido pelo turismo no Norte do País, em junho. No total dos primeiros seis meses deste ano, o setor registou 4,65 milhões de dormidas na região, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística."São números que nos encorajam e ajudam a ganhar confiança no trabalho que estamos a desenvolver para promover o Porto e o Norte como um destino de férias com vários pontos de interesse espalhados por toda a região", considera Luís Pedro Martins, presidente da Entidade do Turismo do Porto e Norte de Portugal.Os dados estatísticos indicam que o turismo continua a crescer na região e, em particular no mês de junho, justificado pela realização da Liga das Nações no Porto e em Guimarães, para lá de eventos habituais como o Rali de Portugal ou as festividades dos Santos Populares. "Estão de parabéns todos os stake-holders (intervenientes) e todas as pessoas que trabalham neste destino turístico pelo sucesso obtido num semestre absolutamente memorável", referiu Luís Pedro Martins.Em termos percentuais, o turismo no Norte registou um aumento de 11,7% no número de dormidas em junho e 9,7% no total dos primeiros seis meses do ano. Neste período, houve mais 236 mil hóspedes do que na primeira metade de 2018.Já ao nível dos proveitos totais, o Porto e Norte cresceu quase 12 milhões de euros em junho e cerca de 32 milhões de euros no primeiro semestre. Noutros números, o rendimento médio por quarto ocupado foi de 96,80 euros, sendo a região o terceiro destino nacional quanto a este indicador.