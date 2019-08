Mais de um milhão de turistas navegaram no Rio Douro

A Via Navegável do Douro registou um novo recorde de passageiros, contabilizando cerca de 1,3 milhões de turistas, no ano passado, nas 113 embarcações que cruzam aquele rio, entre cruzeiros, barcos-hotéis e de recreio. Já em 2017 tinha sido alcançado um valor histórico - 1,2 milhões -, registando um crescimento de 35% face a 2016.O aumento do tráfego levou a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do castelo (APDL) a lançar um novo regulamento, que já está em vigor.O documento, publicado em Diário da República no dia 16, estabelece normas e procedimentos como a velocidade permitida às embarcações, horários e sinalização."As várias atividades marítimo-turísticas, os desportos náuticos e o transporte de mercadorias revelam um grande impacto económico e social, o qual nos últimos anos tem tido um significativo crescimento, com maior expressão na atividade marítimo-turística, com o aumento do número de operadores, passageiros e embarcações que navegam no Douro", salienta a APDL.O regulamento prevê que as embarcações devem adequar a velocidade e distância à margem de modo a não criar agitação na água que cause prejuízos ou dificuldades de navegação a outras embarcações ou ao material flutuante.A interrupção e condicionamento da navegação com indicações diretas da APDL está também prevista em várias situações - ocorrência de caudais de cheia, realização de trabalhos, casos de avaria ou situações que coloquem em risco a segurança das embarcações e infraestruturas.O documento indica também que "descargas para a Via Navegável do Douro, como resíduos de combustível ou esgotos sanitários [por parte das embarcações], são expressamente proibidas".