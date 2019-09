Mais dois milhões para o Metro do Porto com novos passes

A chegada dos novos passes, em abril, provocou um expressivo aumento dos passageiros nas redes de metro e nos comboios suburbanos. No metro do Porto, a subida foi de 10,7%, num acréscimo de 2,1 milhões de passageiros. No primeiro trimestre, foram transportados 16 milhões de passageiros, já no segundo trimestre foram 18,1 milhões.No metro de Lisboa, a evolução do número de utentes entre o primeiro e o segundo trimestre, teve um acréscimo de 6,5%. Em termos absolutos, foram transportados, entre abril e junho, 46,1 milhões de passageiros. São mais 3,4 milhões por comparação com os 42,7 milhões que utilizaram a rede nos primeiros três meses do ano.O metro Sul do Tejo, que serve os concelhos de Almada e Seixal, obteve um crescimento mais expressivo entre os dois primeiros trimestres do ano. Uma subida de 25,2%, pelo que entre abril e junho foram transportados quatro milhões de passageiros, mais 800 mil por comparação com os 3,2 milhões de janeiro e março.Por sua vez, na rede suburbana de comboios, o acréscimo foi de 16,2% com uma evolução de 33 milhões de passageiros para 38,7 milhões, entre os dois trimestres. Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística não indicam, contudo, informação referente a cada uma das linhas.No transporte fluvial, o crescimento foi 8,3%, numa evolução de 4,8 para 5,4 milhões de passageiros. A sucessão de problemas com as embarcações e as greves nas travessias do Tejo - que valem 87% do total - justificaram o abrandamento do crescimento, face aos 12,6% do primeiro trimestre.