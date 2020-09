Mais estacionamento em duas vilas turísticas de Lagoa

Ferragudo e Carvoeiro, duas zonas turísticas do concelho de Lagoa, vão dispor de mais estacionamento gratuito. A autarquia tem prevista a construção de um silo automóvel em cada uma das referidas vilas.O processo que está mais avançado, apurou o, é o de Ferragudo. Já foi lançado o concurso público para a execução da obra, orçada em cerca de 2,6 milhões de euros. Luís Encarnação, presidente da câmara, explica aoque o espaço terá capacidade para "150 viaturas", procurando desta forma suprir "o défice de estacionamento" que existe no centro daquela povoação ribeirinha.A empreitada deverá arrancar ainda este ano, estando definido um prazo de execução de nove meses, a contar da data de adjudicação. O silo ficará situado próximo da Nave Desportiva de Ferragudo."Não temos prevista a concessão do silo nem a cobrança de taxa. É para servir os visitantes da baixa, os residente e os utentes da Nave Desportiva", refere Luís Encarnação.No futuro, a câmara pretende ainda concretizar um ambicioso projeto de requalificação da baixa da vila, mas o processo irá demorar ainda algum tempo para se tornar em realidade, até porque envolve um investimento significativo, entre os 6 e 7,5 milhões de euros. O presidente da câmara diz que esta intervenção só avançará após a conclusão da obra do silo.Entretanto, encontram-se a ser elaborados os projetos respeitantes ao silo automóvel da vila de Carvoeiro, por baixo do mercado. Luís Encarnação revela que o novo estacionamento terá capacidade para "150 a 180 viaturas". A obra deve arrancar no próximo ano.