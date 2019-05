Mais reformados em 65 concelhos

Relação entre pensionistas e população ativa

A 31 de dezembro do ano passado havia 65 concelhos portugueses com mais reformados do que trabalhadores - o equivalente a 23,4% do total de concelhos. Em Portugal continental, os pensionistas representam quase 57% da população.Trás-os-Montes, Beira Interior e Alto Alentejo são as regiões do País com mais pensionistas, segundo os dados do Instituto de Segurança Social (ISS) disponibilizados aoVinhais, Valpaços e Alcoutim surgem no pódio dos concelhos com maior percentagem de reformados. No lado oposto está o Litoral do País. No Porto, por exemplo, há quase 74 mil pessoas a efetuar descontos para a Segurança Social e cerca de 52 mil pensionistas.Feitas as contas, por cada pensionista há 1,4 trabalhadores. Numa situação melhor do que a cidade Invicta, está a capital: em Lisboa há 204 675 trabalhadores e 114 245 reformados, o equivalente a 56%.Já o concelho de Albufeira é o que consegue o melhor resultado na relação entre pensionistas e empregados: o município algarvio tem apenas 31% de população reformada.Os dados do ISS mostram que há também concelhos onde o número de trabalhadores é quase igual ao de pensionistas. Resende, por exemplo, tem 2192 pessoas a trabalhar e 2136 reformados; Sabrosa conta com 1374 pessoas no ativo e 1462 pensionistas.milhões de pessoas estavam a trabalhar a 31 de dezembro do ano passado, indicam os dados do Instituto da Segurança Social. Já o número de reformados, nessa data, era de 1,9 milhões. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, em 2017, cerca de 10,3 milhões de pessoas residiam em Portugal.O número de idosos por cada 100 pessoas "potencialmente ativas" era, em 2017, de 33. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, este valor poderá passar para 94 em 2080. Daqui a 30 anos, o INE prevê que o número de residentes no País em idade ativa diminua 5 milhões.