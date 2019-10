Manifestação trava contentor de colégio num recreio

A manifestação de pais dos alunos da Escola Básica do Godinho, Matosinhos, conseguiu suspender a instalação de contentores no recreio. A estrutura tinha como objetivo acolher cerca de 40 estudantes de uma escola privada - o colégio Scholé.



A montagem foi agendada para a madrugada deste sábado. Cerca de 100 pais concentraram-se, desde as 07h00, junto ao portão da escola. Três horas depois, a autarquia decidiu suspender aquela medida, que teria sido acordada com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares do Norte.

"É uma decisão que exige uma melhor ponderação, o que iremos fazer mais uma vez, envolvendo todos os interessados. Decidir agora pela suspensão é de bom senso e iremos procurar uma solução mais adequada", referiu ao CM Correia Pinto, vereador da Educação.

"Trata-se de uma ocupação de 90 metros quadrados do recreio que já não tem condições de segurança para os atuais 200 alunos, quanto mais para mais 40", diz Luís Gaspar, da Associação de Pais da Escola do Godinho. "Estamos muito satisfeitos, mas vamos aguardar pela decisão final. Garantiram-nos que seremos ouvidos, mesmo que seja apenas uma suspensão porque, assim, os nossos filhos estarão protegidos", afirmou Célia Cardoso, mãe de um aluno daquele estabelecimento de ensino.

A Câmara de Matosinhos tinha já indicado ao CM que a instalação dos contentores fora decidida devido à "urgente carência de instalações para as várias crianças da Scholé", tendo sido a prioridade "dar resposta aos alunos do concelho", independentemente de serem oriundos da escola pública ou de um colégio privado.