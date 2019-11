Manto branco esgota hotéis da Serra da Estrela

A neve que tem caído com intensidade nos últimos dias e se acumulou na região da serra da Estrela levou a uma corrida de reservas nas unidades hoteleiras, esgotando a sua capacidade para este fim de semana. Com neve, estradas abertas e previsão de tempo com muito frio e sol, espera-se uma enchente no ponto mais alto de Portugal Continental. Para este sábado, a temperatura mínima é de oito graus negativos."A neve atrai sempre muitos visitantes e o primeiro nevão da época ainda mais, por isso a expectativa é de taxa de ocupação a 100 % para o fim de semana", adianta Carlos Santos, diretor das três unidades hoteleiras do Grupo Luna no Maciço Central. As unidades do grupo albergam quase 450 pessoas.A este número há ainda que somar mais de 100 camas em alojamento local na zona das Penhas da Saúde, cujas reservas se encontravam ontem a 90 por cento, mas que ao longo do dia de sábado deverão esgotar: "Assim que se conheceram as previsões de neve o telefone não parou de tocar e a maioria dos quartos ficou reservada sobretudo por turistas brasileiros e franceses", diz João Lindeza, empresário de restauração e hotelaria nas Penhas da Saúde.Ontem, centenas de turistas aproveitaram para subir ao cume, onde as temperaturas desceram até aos -6 graus. "O frio faz parte do pacote e para ver esta paisagem linda a gente suporta tudo", disse Iraci Nilma, brasileira de visita à serra da Estrela. "As pessoas vêm cá pela neve, mas não vão embora sem um queijo, um enchido ou uma lembrança, pelo que esperamos um bom início de temporada", remata Filipe Lopes, lojista no Centro Comercial da Torre.