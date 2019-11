Maquilhagem na Câmara de Felgueiras alerta para violência doméstica

Oito funcionários da Câmara Municipal de Felgueiras vão atender os munícipes, na segunda-feira, maquilhados na cara com marcas de violentas agressões físicas, para alertar a população para o flagelo da violência doméstica.Entre agosto de 2017 a agosto de 2018, foram registados 136 casos criminais, no conjunto dos dois postos territoriais GNR no concelho, Felgueiras e Lixa.A ação, a decorrer na zona de atendimento da autarquia, vai assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, no âmbito do Plano Municipal para a Igualdade e Não-Discriminação.Os funcionários que vão participar, incluindo um colaborador do sexo masculino, vão ser maquilhados por uma especialista. Pretende-se "criar impacto junto dos munícipes", no dia de maior afluência aos serviços da autarquia, e, dessa forma, sensibilizá-los para a necessidade de pôr termo às situações de violência doméstica que ainda ocorrem no País.Além do impacto visual que se pretende alcançar, os munícipes vão receber dos colaboradores um documento com informação útil sobre o tema da violência doméstica e contactos a utilizar pelas vítimas, em caso de necessidade. Ao longo do dia, membros do executivo vão passar pela zona a contextualizar a iniciativa.No mesmo dia, será inaugurada no átrio dos Paços do Concelho uma exposição fotográfica sobre violência doméstica. Além disso, o executivo vai associar-se à GNR na campanha nacional "Não deixes que façam de ti um saco. Denuncia!". O município vai exibir os cartazes da campanha.