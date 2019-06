Marcha lenta de tuk-tuk contra Câmara de Sintra

Vários condutores de tuk--tuk vão realizar uma marcha lenta pela serra de Sintra na próxima segunda-feira, Dia de Portugal, a partir das 10h30, com viagens gratuitas, revelou aoa Associação Nacional de Condutores de Animação Turística e Animadores Turísticos (Ancat).O desfile "será um protesto contra a discriminação de que os condutores estão a ser alvo por parte da autarquia", afirmou Inês Henriques, presidente da associação e também motorista de um tuk-tuk. No passado fim de semana, quando a autarquia fechou a serra ao trânsito de animação turística, "permitiu a entrada de autocarros de empresas de turismo como a Douro Acima e Scotturb, mas impediu os tuk-tuk de circular", denuncia a líder da Ancat.O descontentamento destes condutores deve-se ainda ao projeto de revisão do Regulamento de Trânsito e Estacionamento do Município de Sintra, em consulta pública, "onde é excluída a circulação e estacionamento de triciclos e quadriciclos", ou seja, tuk-tuk, acrescenta Inês Henriques.A câmara liderada por Basílio Horta contesta as acusações. "Não se verificou qualquer tratamento desigual porque, durante o alerta laranja, foram retirados milhares de veículos da serra, como carros particulares, jipes, TVDE, motociclos ou veículos de animação turística", explica ao CM fonte oficial da autarquia. Para além disso, "são falsas as críticas ao novo regulamento de trânsito", que "poderá ainda receber sugestões".O aviso relativo ao "desfile" foi enviado para "Polícia Municipal, GNR, Proteção Civil e Câmara", sublinha Inês Henriques. Mas a autarquia afirma que "não tem conhecimento de qualquer marcha lenta".