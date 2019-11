Marcha lenta para exigir requalificação da EN125

A falta de segurança para as pessoas que circulam na Estrada Nacional 125 entre Olhão e Vila Real de Santo António motivou uma marcha lenta, na manhã deste sábado, entre esta última cidade e Vila Nova de Cacela.Com o início da ação de protesto marcado para as 10h00 em Vila Real de Santo António, diversas viaturas juntaram-se e percorreram pouco mais de 10 quilómetros, alertando para a urgência de obras numa via com grande volume de tráfego."É fundamental olharem para esta estrada e para as pessoas que cruzam a EN125 todos os dias, não só de carro mas também de bicicleta e a pé. As pessoas têm medo de andar a pé nesta estrada porque não há segurança para elas circularem" disse aoSandra Jesus, participante na iniciativa.O protesto, promovido pelo PCP, serviu para "consciencializar os cidadãos de que os problemas existem e têm de ser resolvidos". As chuvas que vão caindo têm provocado alguns estragos e piorado o pavimento.No final da manhã, o movimento foi colocar uma faixa na berma de um dos locais de passagem, a fim de sensibilizar as pessoas para a situação que afeta o sotavento algarvio.Problemas a nível de bermas, falta de passadeiras e buracos na estrada têm criado insegurança na circulação de uma das principais vias de circulação do Algarve.A requalificação de fundo da EN125 está envolvida num imbróglio legal após o chumbo do Tribunal de Contas à revisão da concessão. Uma das zonas mais afetadas pela degradação desta estrada é Altura, onde as condições do troço têm vindo a agravar-se de uma forma acentuada.