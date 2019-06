Marchas animam Lisboa em noite de Santo António

Foi em ambiente de festa e com as claques ao rubro que prosseguiu no sábado à noite a apresentação das marchas populares de Lisboa na Altice Arena. Mais de sete mil pessoas assistiram à segunda noite de exibições.Nos bastidores, entre os marchantes, respirava-se nervosismo antes da entrada em cena.Têm entre 15 e 20 minutos para mostrar o que valem. "Antes de abrir a cortina preta estamos com o coração aos saltos. Mas sabemos que assim que entrarmos rebentamos com tudo", diz Cláudia Loureiro, 19 anos, da Madragoa."O que importa é o nosso júri, que é a nossa claque, os que são do nosso bairro", sublinha.As claques, com gritos característicos "ié, ié, ié" e "a marcha é linda", apoiam os marchantes. "O que se vive nesta altura, dentro da claque, e com as pessoas da marcha, é um orgulho. Eles têm muito orgulho em nós e nós temos muito orgulho neles", diz Mafalda Madeira, 38 anos, da claque de Alcântara."Estamos sempre bem representados, a claque de Carnide é espetacular e nunca nos deixa ficar mal", afirma Elisabete Valadares, 31 anos, de Carnide.Todas as marchas têm encontro marcado para a finalíssima na noite de Santo António, de 12 para 13, na avenida da Liberdade.