Marco de Canaveses pintado de verde para encerrar o verão

A inusitada ‘Noite Verde’, promovida pela Câmara de Marco de Canaveses, deu cor à cidade e teve boa receção dos habitantes, que encheram as ruas e saíram vestidos de forma adequada para o evento que termina este domingo.Depois de várias ‘Noites Brancas’ espalhadas pelo País, Marco de Canaveses optou pelo verde para encerrar a programação de verão. Porquê? "Simboliza a paisagem, os nossos vinhos, a gastronomia, a cor que os próprios cidadãos do Marco associam à nossa terra, como nos disse o estudo que fizemos para o lançamento da nova marca, em que predomina, precisamente, o verde", explicou a edil Cristina Vieira.A ideia partiu dos comerciantes da cidade e levou a uma decoração especial, com guarda-chuvas espalhados pelo centro do Marco, sob os quais se juntaram centenas de pessoas, na sexta-feira, para assistir a um desfile de moda e a momentos musicais. O Jardim Municipal voltou a receber vários restaurantes para a vertente gastronómica que não poderia faltar.A adesão popular notou-se pela escolha da roupa, que, tal como nas outras ‘noites’ que têm lugar em Portugal, levou muitos a vestirem-se de verde, dando uma cor especial à nova festa de Marco de Canaveses, que promete vir para ficar.Este domingo, ao fecho desta edição, começava a noite grande do fim de semana, com o programa a prever despiques de bombos, touro mecânico, artes circenses e, claro, a predominante cor verde. Para encerrar as festas, este domingo há passeio BTT e caminhada, antes do desfile das associações da freguesia do Marco e mais um par de momentos musicais no jardim.