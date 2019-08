Maré negra de algas invade praia da Rocha em Portimão

Os banhistas que esta segunda-feira de manhã chegaram à praia da Rocha, em Portimão, foram surpreendidos por uma verdadeira ‘maré negra’ de algas, que se estendia ao longo do extenso areal daquela que é uma das principais estâncias balneares da região."No domingo também já havia algas na areia, sobretudo perto da zona desportiva, mas agora a quantidade é incrível, de cerca de 30 centímetros de altura", revelou aoMarília Silva, de Lisboa, que garantiu ao"nunca ter visto nada igual na praia da Rocha"."Na praia do Barranco das Canas (Alemão) às vezes acumulam-se muitas algas na parte oeste, mas aqui nunca tinha visto nada igual", sublinhou. Posição idêntica manifestou aoAntónio Carneiro, que veio de Mirandela, Trás-os-Montes, passar uns dias de férias na praia da Rocha. "Mais de metade da praia está invadida com algas. A água está fria e sem ondulação e as algas ficam ali. Nestas condições, nem sei se irei tomar banho", sublinhou.O areal da praia da Rocha tem cerca de 1,5 quilómetros de comprimento e boa parte, mesmo junto à rebentação, está cheia de algas. Contactada pelo, fonte da Agência Portuguesa do Ambiente considerou que a situação é "normal" e que a própria natureza se encarrega de resolver, quer através da natural decomposição das algas quer através do mar, que as leva de novo.A responsabilidade da gestão e nomeadamente da limpeza das praias de Portimão é atualmente do município, que esta segunda-feira garantiu aoque vai proceder à remoção das algas ao longo desta semana. Frisou ainda que "o fenómeno é natural e não oferece qualquer perigo".