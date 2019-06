Martelada até de manhã num S. João do Mundo

O barulho é inconfundível. As imparáveis marteladas voltaram este domingo a ecoar pelas ruas do Invicta. Visitantes de todo o País e de um pouco por todo o Mundo fizeram questão de se juntar aos portuenses para um São João que até contou com uma ajudinha de São Pedro. Em Braga, a presença do Presidente da República transformou a festa numa espécie de ‘São Marcelo’."Há lá coisa mais bonita? É a melhor festa do Mundo", sintetizou Emília Mota, na margem de Vila Nova de Gaia. Do outro lado do rio, o discurso era idêntica. "Eu sou da zona de Lisboa e acredita que nunca fui ao Santo António? E agora, estou no São João. E a adorar", referiu um novato. O nome, esse, já não foi possível registar, tal a pressa em seguir caminho.E o São João é assim. Fora as pausas para a sardinhada e uma bebida a condizer, é sempre a andar. Arraiais cheios de gente, bailes carregados de mais ou menos especialistas na dança. A festa, concordavam todos, era até de manhã. "Vim do Luxemburgo de propósito. Espetacular", atirou outro dos foliões, ainda à espera dos concertos dos Aliados e do fogo de artifício sobre o Douro e na Luís I.Em Braga, a presença de Marcelo Rebelo de Sousa mudou o foco. O carinho e as milhares de selfies tornaram a noite num ‘São Marcelo’, recebido com uma malga de tinto. "Já foram duas de tinto e uma de branco. Não vinha a esta festa há 20 anos e, agora, tem muito mais gente", referiu o Presidente da República, num início de um São João que é do Porto, de Braga e, já se viu, do Mundo."Não há igual à festa do São João. Não tenha dúvidas, esta é a melhor do Mundo. Todos os anos festejo com a família e com os amigos. É uma animação até de manhã. Está noite ninguém dorme.""Vim com as minhas amigas. O São João é algo que junta o bonito da tradição com música, dança, fogo de artifício, enfim, um pouco de tudo. Vou ficar até amanhecer.""Somos cinco amigos e viajamos todos os anos de propósito. Adoramos o São João, é uma festa incrível! Penso que será mesmo uma das melhores do Mundo.""Desde que me lembro, saio para o São João. Este ano, é a primeira vez que venho para o lado de Gaia, porque é um bocadinho mais calmo e com as crianças é o melhor. É a melhor festa e uma das mais originais."