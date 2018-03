Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Matilha ataca rebanhos e aterroriza a população

Moradores de Carvide aguardam há um ano pela remoção de dezenas de cães das ruas.

Por José Durão | 09:18

Em Carvide, no concelho de Leiria, há um ano que a população se queixa da presença de uma matilha de cães que ataca as criações de animais, que servem de sustento a muitos moradores.



O último ataque ocorreu no sábado, quando os cães entraram num cercado e mataram galinhas e cabras. "Já me mataram seis cabras, várias galinhas e patos", disse ao CM Hugo Faustino, um dos moradores afetados. "Já não vou [à rua] sem um pau", lamentou Dália Duarte.



"O meu filho tem cinco anos e foi criado na rua. Hoje, não me posso descuidar porque tenho receio que seja atacado", conta a mulher. O vizinho do casal, Domingos Correia, também perdeu animais nos ataques. "As queixas são constantes, mas há falta de vontade de resolver o assunto", acusa.



O CM encontrou duas dezenas de cães numa propriedade de outro morador, José Rodrigues. O dono recusa responsabilidades e afirma que o número de cães foi subindo com a chegada de "animais vadios", que lá ficaram "por causa das cadelas e da comida".



A Associação Protetora dos Animais da Marinha Grande está a colaborar com José Rodrigues, ajudando na alimentação dos animais e já encontrou casas para sete cães. "Não há sinais de maus-tratos, e os cães são tratados com carinho", disse Fernanda Guarda, que aponta a esterilização das cadelas da matilha como a situação mais urgente, a realizar no prazo de duas semanas.



A associação espera ter o apoio da Câmara de Leiria no processo. Com o canil municipal cheio, a autarquia não tem capacidade para recolher os animais, mas já deu início a uma campanha de adoção.