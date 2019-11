Matilhas de cães à solta geram alarme em Sines

A população de Sines está alarmada com o aumento de cães vadios a vaguear pelas ruas da cidade, obrigando o município a criar um centro de recolha. "Existem várias matilhas que estão mais ou menos identificadas, algumas com cerca de 30 cães. Como as cadelas não são esterilizadas, de três em três meses surgem entre 20 e 30 cachorros", diz Alexandra Bento, da 4 Patas, associação de defesa dos animais.Juntamente com voluntários e duas cuidadoras, a responsável dedica parte dos seus dias a tentar ajudar "os cerca de 180 cães de rua"contabilizados pela associação, que todos os anos gasta perto de 10 mil euros em clínicas e medicamentos. Os animais "são alimentados diariamente por cuidadoras", que recebem os alimentos da associação para "os cães que se encontram junto a pequenos abrigos".Os abrigos, a maioria em cartão e paletes, servem "para os proteger da chuva e do frio" e tornam-se casas permanentes para as matilhas. Mas estes locais podem tornar-se num problema de saúde pública e, por isso, a responsável defende que "seja autorizada a esterilização das cadelas de rua".Sem um canil, os animais errantes não passam despercebidos à maioria das pessoas, que temem ataques. "Há, por vezes, pessoas que são atacadas", reconhece o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, alegando ter 'herdado' um problema. Só este ano, foram recolhidos 70 cães e "grande parte deles foi dada para adoção".A autarquia avançou este ano com a construção de um Centro de Recolha Oficial de Animais com 22 boxes, que deve estar concluído em 2020.