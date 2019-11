Mau estado da Estrada Nacional 125 agrava-se em Castro Marim

Com a requalificação de fundo da EN125 entre Olhão e Vila Real de Santo António envolvida num imbróglio legal após o chumbo do Tribunal de Contas à revisão da concessão, as condições de vários troços continuam a degradar-se, situação que se intensifica com a chuva, mesmo que não tenha sido muito regular até agora.O Movimento de Cidadania dos Utentes da EN125 – Sotavento alertou para um caso em Altura, Castro Marim, cujas condições do troço põem em perigo não só os veículos como os residentes."Já houve pessoas que caíram e ficaram feridas porque o piso entre a faixa de rodagem e as bermas é demasiado irregular e tem enormes buracos", revela ao CM Hugo Pena, do movimento cívico que tem sido ativo em pressionar o Governo para que avance com a requalificação - elementos do movimento já foram mesmo ouvidos na Assembleia da República, em outubro do ano passado.De verão, a falta de requalificação nota-se pelo pó que se levanta com a passagem dos veículos e que muitas vezes afeta os negócios locais, mas no outono e inverno são as chuvas que causam mais estragos."Não tem chovido muito, mas o que choveu tem ajudado a piorar o estado da via, que fica, por vezes, uma autêntico lamaçal", revela ainda Hugo Pena.Em resposta às queixas dos utentes, a Infraestruturas de Portugal garantiu que já abriu um processo em relação a este caso e encaminhou-o para a delegação regional, que irá avaliar a situação. "Já estamos à espera [da requalificação da EN125] há anos, mas se arranjarem este troço já é uma boa notícia", finaliza Hugo Pena.