Médico e enfermeiro vão ajudar a tratar o coração em Tavira

Um médico cardiologista e um enfermeiro do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Sotavento da ARS Algarve vão percorrer o concelho de Tavira, com a Unidade de Saúde Móvel +Proximidade, para avaliarem o risco cardiovascular da comunidade geral, com especial enfoque na população idosa residente nas zonas rurais do concelho.A iniciativa vai decorrer no âmbito das comemorações ‘Maio, Mês do Coração’.Um médico cardiologista e um enfermeiro especialista em saúde comunitária vão visitar as várias localidades do concelho de Tavira, com o objetivo de identificar precocemente patologias relacionadas com o coração e os vasos sanguíneos, numa atividade de sensibilização da população para adotar estilos de vida saudáveis e identificar fatores de risco que não estejam controlados, como por exemplo hipertensão arterial, diabetes, obesidade, tabagismo e sedentarismo.A ação tem como objetivos reduzir as doenças cardiovasculares na comunidade em geral e nos idosos isolados, promover estilos de vida saudáveis e reduzir o número de mortes antes dos 70 anos por doenças de coração no concelho."Faremos testes de glicemia, medição da tensão arterial, avaliação de colesterol, e a realização de um eletrocardiograma se for preciso", explicou aoLuísa Prates, diretora-executiva do ACES do sotavento.A ação decorre esta terça-feira e quinta-feira em Conceição de Tavira e Cabanas. De 17 a 29 de maio vai funcionar nos Montes de Santa Catarina.A iniciativa termina no Mercado Municipal, em Tavira, nos dias 30 e 31 de maio. O horário é das 09h00 às 13h00.