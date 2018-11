Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Meio milhão de euros para iluminação de Natal no Algarve

Na generalidade dos concelhos, as luzes serão acesas no início do próximo mês.

Por José Carlos Eusébio | 09:17

Uma verba superior a meio milhão de euros (mais IVA) será gasta este ano pelas autarquias algarvias em iluminação de Natal, apurou o CM. Albufeira, Faro e Portimão são as câmaras que mais vão investir, enquanto Vila Real de Santo António - autarquia que enfrenta grandes dificuldades financeiras - decidiu reduzir os gastos.



Na generalidade dos concelhos as luzes serão ligadas no início de dezembro.



Em Albufeira, o principal concelho turístico do Algarve, a autarquia já adjudicou a uma empresa privada a instalação de iluminação decorativa de Natal em 30 artérias e rotundas do concelho, sendo as luzes ligadas já no próximo dia 23 deste mês e desligadas a 6 de janeiro de 2019.



O custo total ascende a 74 mil euros. Na capital algarvia, Faro, o investimento cifra-se igualmente em torno dos 74 mil euros, enquanto a autarquia de Portimão espera gastar um valor entre os 65 e os 70 mil.



A Câmara de Loulé recorre habitualmente a material próprio em vez de contratar serviços externos, mas uma empresa municipal - a Inframoura - vai pagar 43 mil euros a uma empresa privada para instalar luzes de Natal em Vilamoura.



Entretanto, Tavira vai investir cerca de 50 mil euros, Olhão 39 mil, Lagoa 38 mil, Lagos 35 mil e Vila do Bispo 25 mil. Existem três câmaras - Castro Marim, Silves e Aljezur - que vão gastar uma verba em torno dos 20 mil euros, enquanto Monchique pretende investir 15 mil, São Brás de Alportel 11 mil e Vila Real de Santo António apenas cinco mil (o ano passado despendeu mais de 20 mil).



A Câmara de Alcoutim irá usar material de iluminação próprio.