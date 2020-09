Menor reserva de água no Alqueva desde 2003

A barragem do Alqueva, no Alentejo, atingiu um valor mínimo de volume de água armazenada, devido à seca severa que assola o Sul do País. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) revela que a albufeira está com 60% da capacidade máxima preenchida. É necessário recuar a dezembro de 2003 para obter um registo inferior. A barragem, que retém a maior reserva artificial de água doce da Europa Ocidental, ficava-se então pelos 58,8%.Há 17 anos a albufeira estava então em processo de enchimento. As comportas tinham sido fechadas no dia 8 de fevereiro de 2002 para preenchimento da barragem. Em dezembro de 2003, o processo ainda não estava completo. Mas um mês depois, esta albufeira registava já um volume de água superior ao hoje verificado.A reserva de água do Alqueva atingiu, pela primeira vez, o máximo de capacidade em 2010. A 12 de janeiro, o nível de água armazenada chegava então à cota máxima de 152 metros. O volume à data igualou o valor-limite de 4,15 mil milhões de metros cúbicos. A albufeira permaneceu cheia por mais um mês. Mais tarde, entre março e junho de 2013, voltou a atingir a cota máxima. Cem por cento foram também registados em abril de 2014. Uma reserva de água idêntica à que é hoje observada foi registada, há 14 anos, em setembro de 2006. O Alqueva estava com 60% da capacidade preenchida.A barragem da Bravura (Lagos), no Barlavento algarvio, permanece no vermelho, com 17% da capacidade máxima. O Algarve apresenta a situação mais complicada quanto a reservas hídricas. A barragem de Odelouca regista 52%, Odeleite 32% e Beliche 25%. A Bacia do Sado está, por sua vez, desde o mês passado, no laranja, com um volume de 35,8%.Baixo Sabor, em Trás-os-Montes, possui o segundo maior lago (depois do Alqueva), mas ao contrário da barragem alentejana esta apresenta um reserva hídrica confortável, atingindo 93% do seu volume máximo.