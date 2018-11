Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mensagens e sinais vão ajudar a fugir de tsunami

Sirene testada na praia da Rocha e mais três previstas para o Vau, Alvor e zona ribeirinha.

Por Rui Pando Gomes | 09:22

O sistema de alerta para tsunamis, que está a ser implementado em Portimão, vai incluir mensagens sonoras e sinalização com as zonas de perigo e os locais seguros para onde a população e os turistas devem fugir.



A primeira sirene instalada na praia da Rocha foi ontem testada durante o exercício ‘A Terra Treme’.



O sistema prevê a instalação de, pelo menos, mais três sirenes na zona do Vau, Alvor e zona ribeirinha da cidade. A Proteção Civil Municipal aposta tudo na prevenção e preparação da população.



"A sirene não chega. O sistema inclui mensagens pré-gravadas, em português e inglês, e a instalação de um conjunto de sinalização com as áreas de risco, os caminhos de evacuação e as zonas seguras", explicou ao CM Richard Marques, comandante da Proteção Civil de Portimão.



Os danos causados pelo sismo e posterior tsunami de 1755, em que a água do mar atingiu toda a zona ribeirinha e chegou a zonas altas como a igreja da Misericórdia, no centro da cidade, servem de base para agir agora, mais de 250 anos depois, mas com outra preparação.



"O sismo de 1755 afetou grande parte da cidade e é com esse levantamento das zonas mais afetadas e com base no estudo de risco sísmico do Algarve que vamos implementar toda a sinalética", sublinhou Richard Marques, que considera que o sistema que está a ser implementado "pode servir como uma boa prática e solução para toda a região".



No Centro Escolar do Pontal também foi ouvida a sirene de alerta para evacuação, durante o exercício, em que os alunos testaram os procedimentos para antes, durante e depois de um sismo.