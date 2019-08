Mercado Abastecedor de Faro vai ser ampliado

O MARF - Mercado Abastecedor da Região de Faro vai construir um novo pavilhão logístico, que representa um investimento de 1,4 milhões de euros. O equipamento deverá ser inaugurado em meados do próximo ano.Nuno Ferreira, diretor do MARF, explica aoque o novo pavilhão terá uma área total de cerca de "três mil metros quadrados", sendo constituído por dois armazéns interligados. Ficará dotado com oito portas para camiões TIR e 38 para outros veículos mais pequenos.O novo espaço logístico está já contratualizado com a empresa de distribuição de mercadorias Chronopost, que opera desde 2003 no MARF e quer agora expandir a sua atividade na região algarvia.Atualmente, o mercado abastecedor tem uma taxa de ocupação de "100%", segundo Nuno Ferreira. A faturação ronda 1,5 milhões de euros por ano, (mais IVA). O MARF dispõe de uma área total de 34 hectares, ocupando as atuais estruturas cerca de metade desse espaço.O mercado abastecedor é detido por capitais do Estado e Câmara de Faro. Rogério Bacalhau, presidente da autarquia, diz que se trata de "um equipamento fundamental para o concelho, com uma localização ótima e que tem vindo a afirmar-se no contexto regional".O autarca lembra que o MARF enfrentou no passado dificuldades económicas, mas a situação já foi ultrapassada. "No ano passado teve pela primeira vez resultados positivos", frisa Rogério Bacalhau.O autarca salienta que ainda existe espaço disponível, pelo que o mercado abastecedor pode ser ainda mais ampliado, se houver necessidade disso.