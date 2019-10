Mês de outubro cheio de atividades culturais em vários pontos do Algarve

Música, cinema, teatro, dança, gastronomia e literatura em vários pontos da região algarvia. São estes os ingredientes para o mês de outubro do programa cultural 365 Algarve, que serve para complementar o tradicional ‘turismo de praia’ nos meses depois do verão em que as temperaturas começam a baixar.Na música, o destaque vai para a atuação do flautista português Rão Kyao e convidados, dia 12, no Cine-Teatro Louletano.O resto do mês vai estar preenchido com vários concertos solidários, música clássica, fado, jazz e música tradicional um pouco por todos os concelhos do Algarve. Nos dias 13, 18 e 19 vai ser apresentado, nas cidades de Loulé, Lagoa e Lagos, o espetáculo de dança sul-americana Sentimientos Argentinos.A comédia também vai estar bem representada, com as atuações da blogger A Pipoca Mais Doce, dia 4, no Teatro das Figuras, em Faro, e José Pedro Gomes e Ana Bola no espetáculo ‘Casal da Treta’, dia 16, no Centro Cultural Duval Pestana, em Lagos.A exposição do fotógrafo olhanense Hélio Ramos ‘O Outro Algarve’ está patente na galeria de arte Pintor Samora Barros, em Albufeira, e, ainda ligado às objetivas fotográficas, a partir de dia 10 (e até dia 13) tem lugar o 10º Festival de Observação de Aves e Atividades da Natureza, em Vila do Bispo.No desporto, o foco vai para o Portugal Masters, de 24 a 27 de outubro, no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura.O Algarve Spa Week decorre entre os dias 5 e 13, onde os spas da região oferecem serviços a preços mais reduzidos. A programação pode ser consultada no Guia Algarve.