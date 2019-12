Metas contra incêndios ficaram por cumprir entre 2006 e 2018

No mesmo dia em que o Governo apresentou o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que vai determinar a política para a prevenção e combate aos incêndios até 2030, o Observatório Técnico Independente divulgou um relatório em que demonstra que as metas definidas pelo Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) entre 2006 e 2018 não foram atingidas.De acordo com o documento, em quase todos os anos foram ultrapassados os limites de área ardida, número de ignições, número de reacendimentos e até de fogos com duração superior a 24 horas.O próprio Observatório afirma que houve dificuldade em consolidar estes dados uma vez que "inexplicavelmente não existe informação pública sobre avaliações do PNDFCI a partir de 2012, que deveria ser disponibilizada pelo ICNF".O Observatório acusa ainda a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) de não ter cumprido a resolução do Conselho de Ministros que determinava a elaboração do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais (PNGIFR) até 21 de janeiro de 2019."No entanto, o Observatório desconhece até à data da publicação deste documento a proposta do PNGIFR", lê-se no relatório.Esta quinta-feira, o PNGIFR foi apresentado pelos ministros do Ambiente e da Administração Interna, que anunciaram um investimento de 554 milhões de euros por ano para reduzir para metade a área ardida na próxima década, num total de seis mil milhões de euros. Deste valor, 60% serão aplicados em prevenção e 40% no combate aos incêndios.O Governo garante mais meios, maior especialização e mais qualificações.